Выпуск новостей за 19:00: Изоляция России. Скандал в Запорожье
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – в Конгрессе США обсуждают так называемый "Акт по защите от агрессии Кремля", который предусматривает запрет российским банкам расчетов в долларах. В Запорожье вырубили один из парков – теперь здесь будет стоять ТРЦ.
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10 лет назад началась война России против Грузии.
Очередное ДТП по вине чиновника – в крови депутата алкоголя в шесть раз больше разрешенного.
Дело БелТА: в Беларуси обыскивают независимые новостные издания и задерживают журналистов.
Источник: 24 Канал
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