Выпуск новостей за 19:00: Изоляция России. Скандал в Запорожье

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – в Конгрессе США обсуждают так называемый "Акт по защите от агрессии Кремля", который предусматривает запрет российским банкам расчетов в долларах. В Запорожье вырубили один из парков – теперь здесь будет стоять ТРЦ.

Также в выпуске: 10 лет назад началась война России против Грузии. Очередное ДТП по вине чиновника – в крови депутата алкоголя в шесть раз больше разрешенного. Дело БелТА: в Беларуси обыскивают независимые новостные издания и задерживают журналистов.