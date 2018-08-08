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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Изоляция России. Скандал в Запорожье

Выпуск новостей 33 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – в Конгрессе США обсуждают так называемый "Акт по защите от агрессии Кремля", который предусматривает запрет российским банкам расчетов в долларах. В Запорожье вырубили один из парков – теперь здесь будет стоять ТРЦ.

Также в выпуске:

10 лет назад началась война России против Грузии.

Очередное ДТП по вине чиновника – в крови депутата алкоголя в шесть раз больше разрешенного.

Дело БелТА: в Беларуси обыскивают независимые новостные издания и задерживают журналистов.

Теги: Новости России Выпуск новостей Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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