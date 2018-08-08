Випуск новин за 19:00: Ізоляція Росії. Скандал у Запоріжжі
У випуску новин за 8 серпня станом на 19:00 – у Конгресі США обговорюють так званий "Акт із захисту від агресії Кремля", який передбачає заборону російським банкам розрахунків у доларах. У Запоріжжі вирубали один із парків – тепер тут стоятиме ТРЦ.
Також у випуску:
10 років тому почалася війна Росії проти Грузії.
Чергова ДТП з вини чиновника – у крові депутата алкоголю у шість разів більше дозволеного.
Справа БелТА: у Білорусі обшукують незалежні новинні видання та затримують журналістів.
Джерело: 24 Канал
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