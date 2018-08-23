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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 19:00: Извинения Порошенко. Бюджетные лоукостеры

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 19:00 – Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив о скором завершении АТО на Донбассе. С 2019 года из Херсона начнут летать лоукостеры. Пока что из Украины летают 9 лоукост-компаний. Самая бюджетная авиакомпания "Райнейр" зайдет в Украину по графику, уже 3 сентября первый самолет из Берлина приземлится в Киеве.

Также в выпуске:

Военные запустили огромный украинский флаг из Авдеевки в оккупированную Горловку.

Флешмоб: украинцы призывают поблагодарить ветеранов российско-украинской войны.

 

Теги: Выпуск новостей Петр Порошенко авиация
Источник: 24 канал
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