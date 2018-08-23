Випуск новин за 19:00: Вибачення Порошенка. Бюджетні лоукостери

У випуску новин за 23 серпня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко вибачився за те, що у 2014 році помилився, заявиши про швидке завершення АТО на Донбасі. З 2019 року з Херсона почнуть літати лоукостери. Поки що з України літають 9 лоукост-компаній. Найбюджетніша авіакомпанія "Райнейр" зайде в Україну по графіку, вже 3 вересня перший літак з Берліна приземлиться у Києві.

Також у випуску: Військові запустили величезний український прапор із Авдіївки в окуповану Горлівку. Флешмоб: українці закликають подякувати ветеранам російсько-української війни.