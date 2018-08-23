20:13
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 19:00: Вибачення Порошенка. Бюджетні лоукостери

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 серпня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко вибачився за те, що у 2014 році помилився, заявиши про швидке завершення АТО на Донбасі. З 2019 року з Херсона почнуть літати лоукостери. Поки що з України літають 9 лоукост-компаній. Найбюджетніша авіакомпанія "Райнейр" зайде в Україну по графіку, вже 3 вересня перший літак з Берліна приземлиться у Києві.

Також у випуску:

Військові запустили величезний український прапор із Авдіївки в окуповану Горлівку.

Флешмоб: українці закликають подякувати ветеранам російсько-української війни.

 

Теги: авіація Петро Порошенко Випуск новин
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
сьогодні, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
сьогодні, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
сьогодні, 19:04 Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
Настя Сукач
У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
сьогодні, 17:02 У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
Семен Кабакаєв
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук