21:46
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, сегодня
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, сегодня
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Извинения Виды. Встреча Трампа и Порошенко

Выпуск новостей 34 Читати новину українською

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 19:00 – еще день назад украинцы были поражены поступком хорватского футболиста Виды, но уже сегодня разочаровались в нем. Ведь Вида извинился перед россиянами, назвав свои слова ошибкой. Трамп встретился на 20 минут с Петром Порошенко. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере

Также в выпуске:

Дело против сына Авакова и экс-заместителя министра закрыли.

Перед "каникулами" Верховная Рада не будет проводить важных голосований.

Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о дальнейшей судьбе Крыма.

 

Теги: Выпуск новостей Дональд Трамп Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Петр Порошенко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему судья, которая отказалась выносить "правильные" решения, забрала свои слова о давлении
сегодня, 21:30 Почему судья, которая отказалась выносить "правильные" решения, забрала свои слова о давлении
29
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сегодня, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 28
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
269
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
сегодня, 19:01 Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
Євгенія Мазур 115
День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля
 14 февраля , 09:00
Лавров выдвинул претензии к независимости Украины
 17 февраля , 20:48
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
"Тайная операция "Троя ": у Кремля был план захвата еще одной области в Украине
 3 апреля , 10:25
Прогноз погоды на 28 июня: в День Конституции дожди с грозами пронесутся по всей Украине
 28 июня , 06:31
Выпуск новостей за 10:00 Путин побеждает на выборах. Новые санкции для России
 19 марта , 10:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук