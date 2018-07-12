Выпуск новостей за 19:00: Извинения Виды. Встреча Трампа и Порошенко
В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 19:00 – еще день назад украинцы были поражены поступком хорватского футболиста Виды, но уже сегодня разочаровались в нем. Ведь Вида извинился перед россиянами, назвав свои слова ошибкой. Трамп встретился на 20 минут с Петром Порошенко. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере
Также в выпуске:
Дело против сына Авакова и экс-заместителя министра закрыли.
Перед "каникулами" Верховная Рада не будет проводить важных голосований.
Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о дальнейшей судьбе Крыма.
Источник: 24 канал
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