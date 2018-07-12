Выпуск новостей за 19:00: Извинения Виды. Встреча Трампа и Порошенко

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 19:00 – еще день назад украинцы были поражены поступком хорватского футболиста Виды, но уже сегодня разочаровались в нем. Ведь Вида извинился перед россиянами, назвав свои слова ошибкой. Трамп встретился на 20 минут с Петром Порошенко. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере

Также в выпуске: Дело против сына Авакова и экс-заместителя министра закрыли.



Перед "каникулами" Верховная Рада не будет проводить важных голосований.



Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о дальнейшей судьбе Крыма.