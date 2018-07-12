Випуск новин за 19:00: Вибачення Віди. Зустріч Трампа і Порошенка
У випуску новин за 12 липня станом на 19:00 – ще день тому українці були вражені вчинком хорватського футболіста Віди, але вже сьогодні розчарувалися в ньому. Адже Віда вибачився перед росіянами, назвавши свої слова помилкою. Трамп зустрівся на 20 хвилин з Петром Порошенком. Сторони обговорили широкий спектр питань, зокрема "Північний потік-2" та подальшу співпрацю в оборонній сфері.
Також у випуску:
Справу проти сина Авакова та екс-заступника міністра закрили.
Перед "канікулами" Верховна Рада не буде проводити важливих голосувань.
Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про подальшу долю Криму.
Джерело: 24 канал
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