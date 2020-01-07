Выпуск новостей за 19:00: Казацкое Рождество в Запорожье. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 19:00 – в Запорожье на главной площади города устроили казацкое Рождество. Все желающие могли подержать в руках казацкие сабли и копья и посмотреть на пушки. Российские наемники накануне 5 раз открывали огонь по нашим позициям.

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