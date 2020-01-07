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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      Випуск новин за 19:00: Козацьке Різдво у Запоріжжі. Ситуація на фронті

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 січня станом на 19:00 – у Запоріжжі на головному майдані міста влаштували козацьке Різдво. Усі охочі могли потримати у руках козацькі шаблі й списи та подивитись на гармати. Російські найманці напередодні 5 разів відкривали вогонь по нашим позиціям.

      Також у випуску:

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Запоріжжя Новорічні свята
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