Выпуск новостей за 19:00: Курс гривны после инаугурации. Месяц президентства Порошенко

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 19:00 – после результатов экзит-полов Украину закрутило в водовороте политических перемен и геополитических сдвигов. Журналисты 24 канала узнали, есть ли риски для национальной валюты после выборов-2019. Пока новоизбранный президент Зеленский взял себе выходные и поехал в Турцию, старый гарант Порошенко благодарит своих сторонников и спонсоров.

Также в выпуске: В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. 33 годовщину трагедии вспомнили во всех украинских городах. Что ждет Украину при президентстве Владимира Зеленского: мнения экспертов.

Источник: 24 канал