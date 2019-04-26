Випуск новин за 19:00: Курс гривні після інавгурації. Місяць президентства Порошенка
У випуску новин за 26 квітня станом на 19:00 – після результатів екзит-полів Україну закрутило у вирі політичних змін та геополітичних зсувів. Журналісти 24 каналу дізналися, чи є ризики для національної валюти після виборів-2019. Поки новообраний президент Володимир Зеленський взяв собі вихідні та поїхав до Туреччини, то старий гарант Петро Порошенко дякує своїм прихильникам та спонсорам.
Також у випуску:
У ніч на 26 квітня 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. 33 річницю трагедії згадали у всіх українських містах.
Що чекає Україну за президентства Володимира Зеленського: думки експертів.
Джерело: 24 канал
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