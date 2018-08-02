Выпуск новостей за 19:00: Луценко не против Холодницкого. Антикоррупционный пример Румынии

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 19:00 – Луценко не поставил подписи под подозрением от Генеральной прокуратуры Холодницкому, а сейчас заявляет, что расследование против руководителя САП в компетенции разве что СБУ. Национальный антикоррупционный Директорат Румынии во главе с Лаурой Ковеши посадил за коррупцию несколько десятков министров, бывшего премьера страны и брата президента.

Также в выпуске: Три с половиной промилле – в таком состоянии опьянения работница одесской полиции села за руль и протаранила припаркованную машину. В ДТП на белорусской части трассы Киев-Таллин попал автобус с украинцами, обошлось без жертв. День памяти погибших десантников отмечают сегодня в Украине.