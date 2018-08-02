Випуск новин за 19:00: Луценко не проти Холодницького. Антикорупційний приклад Румунії
У випуску новин за 2 серпня станом на 19:00 – Юрій Луценко не поставив підпису під підозрою від Генеральної прокуратури Назару Холодницькому, а зараз заявляє, що розслідування проти керівника САП у компетенції хіба що СБУ. Національний антикорупційний Директорат Румунії на чолі з Лаурою Ковеші посадив за корупцію кілька десятків міністрів, колишнього прем'єра країни та брата президента..
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Джерело: 24 канал
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