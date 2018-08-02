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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 19:00: Луценко не проти Холодницького. Антикорупційний приклад Румунії

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 серпня станом на 19:00 – Юрій Луценко не поставив підпису під підозрою від Генеральної прокуратури Назару Холодницькому, а зараз заявляє, що розслідування проти керівника САП у компетенції хіба що СБУ. Національний антикорупційний Директорат Румунії на чолі з Лаурою Ковеші посадив за корупцію кілька десятків міністрів, колишнього прем'єра країни та брата президента..

Також у випуску:

Три з половиною проміле – у такому стані сп'яніння працівниця одеської поліції сіла за кермо і протаранила припарковану автівку.

У ДТП на білоруській частини траси Київ-Таллін потрапив автобус з українцями, обійшлося без жертв.

День пам'яті загиблих десантників відзначають сьогодні в Україні.

 

Теги: Назар Холодницький Корупція Випуск новин Юрій Луценко Румунія
Джерело: 24 канал
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