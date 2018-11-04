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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Выпуск новостей за 19:00: Митинги памяти Гандзюк. ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 19:00 – из-за смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 16 городах Украины состоятся акции протеста. В Киеве на Шулявском мосту произошла авария, там столкнулись три легковушки, погиб один человек.

      Также в выпуске:

      Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой.

      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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