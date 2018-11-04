Выпуск новостей за 19:00: Митинги памяти Гандзюк. ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 19:00 – из-за смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 16 городах Украины состоятся акции протеста. В Киеве на Шулявском мосту произошла авария, там столкнулись три легковушки, погиб один человек.
Также в выпуске:
Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой.
Источник: 24 канал
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