Випуск новин за 19:00: Мітинги пам'яті Гандзюк. ДТП у Києві
У випуску новин за 4 листопада станом на 19:00 – через смерть громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у 16 містах України відбудуться акції протесту. У Києві на Шулявському мосту сталася аварія, там зіштовхнулися три легковики, загинув один чоловік.
Також у випуску:
Померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі