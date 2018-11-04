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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 19:00: Мітинги пам'яті Гандзюк. ДТП у Києві

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 19:00 – через смерть громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у 16 містах України відбудуться акції протесту. У Києві на Шулявському мосту сталася аварія, там зіштовхнулися три легковики, загинув один чоловік.

      Також у випуску: 

      Померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.

      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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