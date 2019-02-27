Выпуск новостей за 19:00: Налоги в Украине. Предвыборные лозунги Порошенко

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 19:00 – журналисты узнали, сколько налогов на самом деле платят украинцы за то, что считают бесплатным. "Армия, язык, вера" – именно такими являются предвыборные лозунги Петра Порошенко, однако, с армией у нас не самая лучшая ситуация, если бы кое-кто не присваивал себе миллионы на махинациях с запчастями.

Также в выпуске: Конституционный суд отменил норму, которая заставляла госслужащих и чиновников объяснять состояния.