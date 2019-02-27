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      Выпуск новостей за 19:00: Налоги в Украине. Предвыборные лозунги Порошенко

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 19:00 – журналисты узнали, сколько налогов на самом деле платят украинцы за то, что считают бесплатным. "Армия, язык, вера" – именно такими являются предвыборные лозунги Петра Порошенко, однако, с армией у нас не самая лучшая ситуация, если бы кое-кто не присваивал себе миллионы на махинациях с запчастями.

      Также в выпуске:

      Конституционный суд отменил норму, которая заставляла госслужащих и чиновников объяснять состояния.

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      Теги: Петр Порошенко Налоги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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