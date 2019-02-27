Випуск новин за 19:00: Податки в Україні. Передвиборчі гасла Порошенка

У випуску новин за 27 лютого станом на 19:00 – журналісти дізналися, скільки податків насправді платять українці за те, що вважають безкоштовним. "Армія, мова, віра" – саме такими є передвиборчі гасла Петра Порошенка, однак, з армією у нас не найкраща ситуація, якби дехто не привласнював собі мільйони на оборудках із запчастинами.

Також у випуску: Конституційний суд скасував норму, яка змушувала посадовців і чиновників пояснювати статки.