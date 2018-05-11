Выпуск новостей за 19:00: Неприкосновенность нардепов. Переписка Онищенко

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 19:00 – Юрий Луценко анонсировал, кто из депутатов может лишиться неприкосновенности. Александр Онищенко обнародовал сотни сообщений, в которых обсуждаются назначения на различные должности, голосование за ряд законов и законопроектов в обмен на щедрую оплату.

Также в выпуске: Оружие для подрыва Верховной Рады Надежде Савченко давали российские полковники. В Черкасской области неизвестные бросили коктейль "Молотова" в витрину игорного заведения. В Польше до сих пор затруднен проезд из-за аварии поезда. Загруженный углем тот сошел с рельсов в городе Вронки.