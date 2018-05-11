Випуск новин за 19:00: Недоторканість нардепів. Листування Онищенка
У випуску новин за 11 травня станом на 19:00 – Юрій Луценко анонсував, хто з депутатів може втратити недоторканість. Олександр Онищенко оприлюднив сотні повідомлень, в яких обговорюються призначення на різні посади, голосування за низку законів та законопроектів в обмін на щедру оплату.
Також у випуску:
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На Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу.
У Польщі досі ускладнений проїзд через аварію потяга. Завантажений вугіллям той зійшов із рейок у містечку Вронкі.
Джерело: 24 Канал
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