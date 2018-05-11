Випуск новин за 19:00: Недоторканість нардепів. Листування Онищенка

У випуску новин за 11 травня станом на 19:00 – Юрій Луценко анонсував, хто з депутатів може втратити недоторканість. Олександр Онищенко оприлюднив сотні повідомлень, в яких обговорюються призначення на різні посади, голосування за низку законів та законопроектів в обмін на щедру оплату.

Також у випуску: Зброю для підриву Верховної Ради Надії Савченко давали російські полковники. На Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу. У Польщі досі ускладнений проїзд через аварію потяга. Завантажений вугіллям той зійшов із рейок у містечку Вронкі.