Выпуск новостей за 19:00: "Новый курс" Тимошенко. Воздушный порт в Одессе

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 19:00 – до выборов еще почти год, а Юлия Тимошенко уже заявила, что готова управлять страной. По этому случаю лидер "Батькивщины" несколько часов презентовала свой "Новый курс". В Ивано-Франковске проходит фестиваль "Порто Франко". На этот раз город на несколько дней превратили в настоящий воздушный порт.

Также в выпуске: Кто подложил взрывчатку в автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей. Стивен Кинг призвал освободить Олега Сенцова. 10 украинских политиков подтвердили, что будут участвовать в президентских выборах-2019.