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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: "Новый курс" Тимошенко. Воздушный порт в Одессе

Выпуск новостей 48 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 19:00 – до выборов еще почти год, а Юлия Тимошенко уже заявила, что готова управлять страной. По этому случаю лидер "Батькивщины" несколько часов презентовала свой "Новый курс". В Ивано-Франковске проходит фестиваль "Порто Франко". На этот раз город на несколько дней превратили в настоящий воздушный порт.

Также в выпуске:

Кто подложил взрывчатку в автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

Стивен Кинг призвал освободить Олега Сенцова.

10 украинских политиков подтвердили, что будут участвовать в президентских выборах-2019.

Теги: Новости политики Юлия Тимошенко Новости Ивано-Франковска Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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