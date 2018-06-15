Выпуск новостей за 19:00: "Новый курс" Тимошенко. Воздушный порт в Одессе
В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 19:00 – до выборов еще почти год, а Юлия Тимошенко уже заявила, что готова управлять страной. По этому случаю лидер "Батькивщины" несколько часов презентовала свой "Новый курс". В Ивано-Франковске проходит фестиваль "Порто Франко". На этот раз город на несколько дней превратили в настоящий воздушный порт.
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Источник: 24 канал
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