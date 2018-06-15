Випуск новин за 19:00: "Новий курс" Тимошенко. Повітряний порт у Франківську
У випуску новин за 15 червня станом на 19:00 – до виборів ще майже рік, а Юлія Тимошенко вже заявила, що готова керувати країною. З цієї нагоди лідерка "Батьківщини" кілька годин презентувала свій "Новий курс". В Івано-франківську триває фестиваль "Порто Франко". Цього разу місто на декілька днів перетворили на справжній повітряний порт.
Також у випуску:
Хто підклав вибухівку в авто, внаслідок чого постраждали четверо дітей.
Стівен Кінг закликав звільнити Олега Сенцова.
10 українських політиків підтвердили, що братимуть участь у президентських виборах-2019.
Джерело: 24 канал
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