Випуск новин за 19:00: "Новий курс" Тимошенко. Повітряний порт у Франківську

У випуску новин за 15 червня станом на 19:00 – до виборів ще майже рік, а Юлія Тимошенко вже заявила, що готова керувати країною. З цієї нагоди лідерка "Батьківщини" кілька годин презентувала свій "Новий курс". В Івано-франківську триває фестиваль "Порто Франко". Цього разу місто на декілька днів перетворили на справжній повітряний порт.

Також у випуску: Хто підклав вибухівку в авто, внаслідок чого постраждали четверо дітей. Стівен Кінг закликав звільнити Олега Сенцова. 10 українських політиків підтвердили, що братимуть участь у президентських виборах-2019.