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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 19:00: Обновление в "Приватбанке". ДТП в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 19:00 – один из крупнейших банков Украины "Приватбанк" не будет работать в ночь с субботы на воскресенье. Речь идет о банкоматах, терминалах и системе Privat24. В банке объясняют – обновляют систему. На трассе недалеко от Бортничей в Киеве столкнулись Audi и Mitsubishi. В результате, погиб человек, еще трое – в больнице.

      Также в выпуске:

      В Совбезе ООН обсудили риски полномасштабной войны на севере Сирии. Экстренное заседание состоялось в ночь на субботу. Причиной стало обострение военного конфликта в провинции Идлиб.

      В Украине ныне не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

      В разных городах России продолжаются марши памяти Бориса Немцова.

      За минувшие сутки на Донбассе один наш военный получил ранение. Российские наемники 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

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      Теги: Аварии и ДТП Приватбанк Выпуск новостей
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