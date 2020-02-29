Випуск новин за 19:00: Оновлення у "Приватбанку". ДТП у Києві

У випуску новин за 29 лютого станом на 19:00 – один із найбільших банків України "Приватбанк" не працюватиме у ніч з суботи на неділю. Йдеться про банкомати, термінали та систему Privat24. У банку пояснюють – оновлюють систему. На трасі неподалік Бортничів у Києві зіштовхнулися Audi та Mitsubishi. В результаті, загинула людина, ще троє – в лікарні.

Також у випуску: У Радбезі ООН обговорили ризики повномасштабної війни на півночі Сирії. Екстерне засідання відбулось у ніч проти суботи. Причиною стало загострення військового конфлікту у провінції Ідліб. В Україні нині не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я. У різних містах Росії тривають марші пам'яті Бориса Немцова. Минулої доби на Донбасі один наш військовий отримав поранення. Російські найманці 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.