Выпуск новостей за 19:00: Обострение на фронте. ДТП в Лондоне
В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 19:00 – на Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций. В штабе ООС зафиксировали более 14 атак за прошедшие сутки. Один наш защитник умер, еще двое раненых. В Лондоне неизвестный протаранил служебный автомобиль украинского посольства в Великобритании и бросился бежать.
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Киборг Николай Воронин объявил голодовку с требованиями к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.
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На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна работница.
Источник: 24 канал
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