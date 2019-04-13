Выпуск новостей за 19:00: Обострение на фронте. ДТП в Лондоне

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 19:00 – на Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций. В штабе ООС зафиксировали более 14 атак за прошедшие сутки. Один наш защитник умер, еще двое раненых. В Лондоне неизвестный протаранил служебный автомобиль украинского посольства в Великобритании и бросился бежать.

Также в выпуске: Киборг Николай Воронин объявил голодовку с требованиями к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. В Одессе в Летнем театре произошли столкновения. На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна работница.

Источник: 24 канал