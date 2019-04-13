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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 19:00: Обострение на фронте. ДТП в Лондоне

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 19:00 – на Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций. В штабе ООС зафиксировали более 14 атак за прошедшие сутки. Один наш защитник умер, еще двое раненых. В Лондоне неизвестный протаранил служебный автомобиль украинского посольства в Великобритании и бросился бежать.

      Также в выпуске:

      Киборг Николай Воронин объявил голодовку с требованиями к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

      В Одессе в Летнем театре произошли столкновения.

      На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна работница.

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      Теги: Война на Донбассе Война Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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