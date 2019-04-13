Випуск новин за 19:00: Загострення на фронті. ДТП у Лондоні

У випуску новин за 13 квітня станом на 19:00 – на Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій. У штабі ООС зафіксували понад 14 атак за минулу добу. Один наш захисник помер, ще двоє поранених. У Лондоні невідомий протаранив службовий автомобіль українського посольства у Британії й кинувся втікати.

Також у випуску: Кіборг Микола Воронін оголосив голодування з вимогами до кандидата у президенти Володимира Зеленського. В Одесі у Літньому театрі відбулися сутички. На желатиновому заводі Лисичанську прогримів вибух, загинула одна працівниця.

Джерело: 24 канал