Випуск новин за 19:00: Загострення на фронті. ДТП у Лондоні
У випуску новин за 13 квітня станом на 19:00 – на Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій. У штабі ООС зафіксували понад 14 атак за минулу добу. Один наш захисник помер, ще двоє поранених. У Лондоні невідомий протаранив службовий автомобіль українського посольства у Британії й кинувся втікати.
Також у випуску:
Кіборг Микола Воронін оголосив голодування з вимогами до кандидата у президенти Володимира Зеленського.
В Одесі у Літньому театрі відбулися сутички.
На желатиновому заводі Лисичанську прогримів вибух, загинула одна працівниця.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі