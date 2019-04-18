Выпуск новостей за 19:00: Обращение Порошенко. Новые санкции РФ против Украины
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко срочно обратился к украинцам. Говорил, в частности, о глобальных экономических последствиях, связанных с отменой национализации "Приватбанка". С 1 июня РФ вводит новые санкции против Украины. Они будут касаться продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.
Также в выпуске:
Окружной админсуд Киева признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал развернутое интервью изданию "РБК-Украина".
Правительство России запретило ввозить в Украину российские нефть и бензин.
Источник: 24 канал
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