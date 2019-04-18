Выпуск новостей за 19:00: Обращение Порошенко. Новые санкции РФ против Украины

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко срочно обратился к украинцам. Говорил, в частности, о глобальных экономических последствиях, связанных с отменой национализации "Приватбанка". С 1 июня РФ вводит новые санкции против Украины. Они будут касаться продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Также в выпуске: Окружной админсуд Киева признал национализацию "Приватбанка" незаконной. Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал развернутое интервью изданию "РБК-Украина". Правительство России запретило ввозить в Украину российские нефть и бензин.

Источник: 24 канал