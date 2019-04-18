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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Звернення Порошенка. Нові санкції РФ проти України

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – Петро Порошенко терміново звернувся до українців. Говорив, зокрема, про глобальні економічні наслідки, пов'язані із скасуванням націоналізації "Приватбанку". З 1 червня РФ запроваджує нові санкції проти України. Вони стосуватимуться продукції машинобудування, легкої промисловості та металообробки.

      Також у випуску: 

      Окружний адмінсуд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною.

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

      Уряд Росії заборонив ввозити в Україну російські нафту та бензин.

      blog_ava
      Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні
      18 квітня
      38183
      Теги: Випуск новин Новини України Петро Порошенко Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 18 квітня
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