Випуск новин за 19:00: Звернення Порошенка. Нові санкції РФ проти України
У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – Петро Порошенко терміново звернувся до українців. Говорив, зокрема, про глобальні економічні наслідки, пов'язані із скасуванням націоналізації "Приватбанку". З 1 червня РФ запроваджує нові санкції проти України. Вони стосуватимуться продукції машинобудування, легкої промисловості та металообробки.
Також у випуску:
Окружний адмінсуд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
Уряд Росії заборонив ввозити в Україну російські нафту та бензин.
Джерело: 24 канал
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