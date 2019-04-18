Випуск новин за 19:00: Звернення Порошенка. Нові санкції РФ проти України

У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – Петро Порошенко терміново звернувся до українців. Говорив, зокрема, про глобальні економічні наслідки, пов'язані із скасуванням націоналізації "Приватбанку". З 1 червня РФ запроваджує нові санкції проти України. Вони стосуватимуться продукції машинобудування, легкої промисловості та металообробки.

Також у випуску: Окружний адмінсуд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Кандидат у президенти Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю виданню "РБК-Україна". Уряд Росії заборонив ввозити в Україну російські нафту та бензин.

Джерело: 24 канал