Выпуск новостей за 19:00: Обсуждение книг Порошенко. Визит Путина в Крым
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 19:00 – в РФ эксперты обсудили полку украинского президента Петра Порошенко с книгами. Недавно Владимир Путин съездил в Крым, сходил там в церковь и послушал концерт, который устроили в Херсонесе.
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Источник: 24 канал
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