Выпуск новостей за 19:00: Обсуждение книг Порошенко. Визит Путина в Крым

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 19:00 – в РФ эксперты обсудили полку украинского президента Петра Порошенко с книгами. Недавно Владимир Путин съездил в Крым, сходил там в церковь и послушал концерт, который устроили в Херсонесе.

Также в выпуске: Пользователи соцсетей удивляются, что в Крым приехало сразу два двойника Путина. Торжественное открытие фонаря в России. Украинская песня, как оружие в борьбе за независимость.