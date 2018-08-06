Випуск новин за 19:00: Обговорення книжок Порошенка. Візит Путіна до Криму

У випуску новин за 6 серпня станом на 19:00 – у РФ експерти обговорили поличку українського президента Петра Порошенка з книжками. Нещодавно Володимир Путін з’їздив у Крим, сходив там в церкву й послухав концерт, який влаштували в Херсонесі.

Також у випуску: Користувачі соцмереж дивуються, що в Крим завітали одразу два двійники Путіна. Урочисте відкриття ліхтаря у Росії. Українська пісня, як зброя в боротьбі за незалежність.