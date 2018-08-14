Выпуск новостей за 19:00: Охранники Холодницкого. Помощь МВФ

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 19:00 – у Назара Холодницкого полтора десятка охранников УГО, которых ему в 2016 году назначил президент Петр Порошенко. Министерство финансов заявило, что Украина может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже этой осенью

Также у выпуска: Печерский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на имущество латвийского миллионера Василия Мельника. Украинская армия получит от Канады винтовки для защиты границ.