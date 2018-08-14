Выпуск новостей за 19:00: Охранники Холодницкого. Помощь МВФ
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 19:00 – у Назара Холодницкого полтора десятка охранников УГО, которых ему в 2016 году назначил президент Петр Порошенко. Министерство финансов заявило, что Украина может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже этой осенью
Также у выпуска:
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Источник: 24 канал
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