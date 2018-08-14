Випуск новин за 19:00: Охоронці Холодницького. Допомога МВФ

У випуску новин за 14 серпня станом на 19:00 – у Назара Холодницького півтора десятка охоронців УДО, яких йому в 2016 році призначив президент Петро Порошенко. Міністерство фінансів заявило, що Україна може отримати 2 мільярди доларів від МВФ вже цієї осені.

Такожу випуску: Печерський райсуд за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно латвійського мільйонера Василя Мельника. Українська армія отримає від Канади гвинтівки для захисту кордонів.