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      Выпуск новостей за 19:00: План ОБСЕ на Донбассе. Смертельные ДТП в Украине

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 19:00 – В ОБСЕ анонсировали план мира на Донбассе, предложенный представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком. Он должен прийти на смену "минским соглашениям". По данным Нацполиции, в Украине зарегистрировали более 20 тысяч ДТП, в которых травмы получили почти 4 тысячи украинцев. Основная причина – нарушение правил дорожного движения.

      Также в выпуске:

      Кандидат в президенты Дмитрий Гнап от партии "Сила людей" заявил, что ему удалось собрать около 3 миллионов гривен для баллотирования.

      В Киеве на улице Красноткацкой, 69 возник пожар на складе электроинструментов, пластика и картона.

      В ЦИК зарегистрировали рекордное количество кандидатов на пост президента Украины во времена независимости – 28 человек.

      Теги: Аварии и ДТП Война на Донбассе ОБСЕ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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