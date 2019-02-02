Выпуск новостей за 19:00: План ОБСЕ на Донбассе. Смертельные ДТП в Украине
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 19:00 – В ОБСЕ анонсировали план мира на Донбассе, предложенный представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком. Он должен прийти на смену "минским соглашениям". По данным Нацполиции, в Украине зарегистрировали более 20 тысяч ДТП, в которых травмы получили почти 4 тысячи украинцев. Основная причина – нарушение правил дорожного движения.
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Источник: 24 канал
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