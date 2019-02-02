Випуск новин за 19:00: План ОБСЄ на Донбасі. Смертельні ДТП в Україні
У випуску новин за 2 лютого станом на 19:00 – У ОБСЄ анонсували план щодо миру на Донбасі, запропонований представником ОБСЄ Мартіном Сайдіком. Він повинен прийти на зміну "мінським угодам". За даними Нацполіції, в Україні зареєстрували понад 20 тисяч ДТП, у яких травми отримали майже 4 тисячі українців. Основна причина – порушення правил дорожнього руху.
Також у випуску:
Кандидат у президенти Дмитро Гнап від партії "Сила людей" заявив, що йому вдалося зібрати близько 3 мільйонів гривень для балотування.
У Києві на вулиці Червоноткацькій,69 спалахнула пожежа на складі електроінструментів, пластику та картону.
У ЦВК зареєстрували рекордну кількість кандидатів на пост президента України за часів незалежності – 28 людей.
Джерело: 24 канал
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