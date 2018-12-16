Выпуск новостей за 19:00: Пресс-конференция Порошенко. Авария СУ-27
В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 19:00 – Президент Украины Петр Порошенко созвал срочную пресс-конференцию. В арсенале Искусств собрались журналисты, чтобы задать гаранту острые вопросы о проблемах в стране. Экспертиза и анализ документации относительно аварии СУ-27, произошедшей накануне в Житомире, завершатся в течение недели.
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Источник: 24 канал
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