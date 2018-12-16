Випуск новин за 19:00: Прес-конференція Порошенка. Аварія СУ-27
У випуску новин за 16 грудня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко скликав термінову прес-конференцію. В Мистецькому арсеналі зібралися журналісти, щоби поставити гаранту гострі питання про проблеми в країні. Експертиза та аналіз документації щодо аварії СУ-27, що сталася напередодні у Житомирі, завершаться впродовж тижня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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