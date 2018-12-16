Випуск новин за 19:00: Прес-конференція Порошенка. Аварія СУ-27

У випуску новин за 16 грудня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко скликав термінову прес-конференцію. В Мистецькому арсеналі зібралися журналісти, щоби поставити гаранту гострі питання про проблеми в країні. Експертиза та аналіз документації щодо аварії СУ-27, що сталася напередодні у Житомирі, завершаться впродовж тижня.

Також у випуску: Ще один український моряк визнав себе військовополоненим у Росії. На Одещині на кордоні з Молдовою знайшли мертвим прикордонника. На Запоріжжі стартували навчання новоствореної бригади територіальної оборони.