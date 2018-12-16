21:15
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 19:00: Прес-конференція Порошенка. Аварія СУ-27

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 грудня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко скликав термінову прес-конференцію. В Мистецькому арсеналі зібралися журналісти, щоби поставити гаранту гострі питання про проблеми в країні. Експертиза та аналіз документації щодо аварії СУ-27, що сталася напередодні у Житомирі, завершаться впродовж тижня.

      Також у випуску:

      Ще один український моряк визнав себе військовополоненим у Росії.

      На Одещині на кордоні з Молдовою знайшли мертвим прикордонника.

      На Запоріжжі стартували навчання новоствореної бригади територіальної оборони.

      Теги: Впав літак Су-27 Петро Порошенко Випуск новин авіація
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин за 11:00: Негода в Україні. Звістки з фронту
       8 січня 2017 , 12:18
      Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання Ананьєва. Святкування юдейського Нового року
       10 вересня , 21:45
      Випуск новин 17 вересня станом на 15:00
       17 вересня 2014 , 16:02
      Випуск новин 19 вересня станом на 15:00
       19 вересня 2014 , 16:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук