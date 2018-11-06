Выпуск новостей за 19:00: Расследование нападений на активистов. Отставка Луценко

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада Украины поддержала создание временной следственной комиссии относительно расследования нападения на заместителя городского головы Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов. Юрий Луценко в парламенте сообщил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с убийством известной активистки Екатерины Гандзюк.

Также в выпуске: Эффективность борьбы Луценко: ни одного завершенного громкого дела и невыполненные обещания реформировать правоохранительные органы. Банда Паламарчука-Павловского: кто делит влияние на Херсонщине.