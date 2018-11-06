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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 19:00: Расследование нападений на активистов. Отставка Луценко

      Выпуск новостей 95 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада Украины поддержала создание временной следственной комиссии относительно расследования нападения на заместителя городского головы Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов. Юрий Луценко в парламенте сообщил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с убийством известной активистки Екатерины Гандзюк.

      Также в выпуске:

      Эффективность борьбы Луценко: ни одного завершенного громкого дела и невыполненные обещания реформировать правоохранительные органы.

      Банда Паламарчука-Павловского: кто делит влияние на Херсонщине.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Екатерина Гандзюк ГПУ Выпуск новостей Юрий Луценко Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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