Выпуск новостей за 19:00: Расследование нападений на активистов. Отставка Луценко
В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада Украины поддержала создание временной следственной комиссии относительно расследования нападения на заместителя городского головы Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов. Юрий Луценко в парламенте сообщил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с убийством известной активистки Екатерины Гандзюк.
Также в выпуске:
Эффективность борьбы Луценко: ни одного завершенного громкого дела и невыполненные обещания реформировать правоохранительные органы.
Банда Паламарчука-Павловского: кто делит влияние на Херсонщине.
Источник: 24 канал
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