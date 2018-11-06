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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 19:00: Розслідування нападів на активістів. Відставка Луценка

      Випуск новин 136 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 19:00 – Верховна Рада України підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападу на заступницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк та інших активістів. Юрій Луценко у парламенті повідомив про намір піти у відставку на тлі скандалу із вбивством відомої активістки Катерини Гандзюк.

      Також у випуску:

      Ефективність боротьби Луценка: жодної завершеної гучної справи та невиконані обіцянки реформувати правоохоронні органи.

      Банда Паламарчука-Павловського: хто ділить вплив на Херсонщині. 

       

      Теги: Випуск новин ГПУ Новини України Катерина Гандзюк Кримінальні новини Юрій Луценко Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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