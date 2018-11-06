Випуск новин за 19:00: Розслідування нападів на активістів. Відставка Луценка

У випуску новин за 6 листопада станом на 19:00 – Верховна Рада України підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападу на заступницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк та інших активістів. Юрій Луценко у парламенті повідомив про намір піти у відставку на тлі скандалу із вбивством відомої активістки Катерини Гандзюк.

Також у випуску: Ефективність боротьби Луценка: жодної завершеної гучної справи та невиконані обіцянки реформувати правоохоронні органи. Банда Паламарчука-Павловського: хто ділить вплив на Херсонщині.