Випуск новин за 19:00: Розслідування нападів на активістів. Відставка Луценка
У випуску новин за 6 листопада станом на 19:00 – Верховна Рада України підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападу на заступницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк та інших активістів. Юрій Луценко у парламенті повідомив про намір піти у відставку на тлі скандалу із вбивством відомої активістки Катерини Гандзюк.
Також у випуску:
Ефективність боротьби Луценка: жодної завершеної гучної справи та невиконані обіцянки реформувати правоохоронні органи.
Банда Паламарчука-Павловського: хто ділить вплив на Херсонщині.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі