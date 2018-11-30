Выпуск новостей за 19:00: Саммит G20. Новый экспресс до Борисполя
В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 19:00 – в Аргентине начался саммит Большой двадцатки: мировые лидеры обсуждают конфликты в мире, торговлю и безопасность продовольствия. Столица запускает экспресс-автобус до Борисполя, построили его в рекордные сроки – 9 месяцев.
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Источник: 24 канал
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