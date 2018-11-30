Выпуск новостей за 19:00: Саммит G20. Новый экспресс до Борисполя

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 19:00 – в Аргентине начался саммит Большой двадцатки: мировые лидеры обсуждают конфликты в мире, торговлю и безопасность продовольствия. Столица запускает экспресс-автобус до Борисполя, построили его в рекордные сроки – 9 месяцев.

Также в выпуске: Европейская комиссия предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской церкви. В Херсоне заслушали всех свидетелей по делу убитой активистки Екатерины Гандзюк.