Випуск новин за 19:00: Саміт G20. Новий експрес до Борисполя
У випуску новин за 30 листопада станом на 19:00 – в Аргентині розпочався саміт Великої двадцятки, світові лідери обговорюють конфлікти у світі, торгівлю, та безпеку продовольства. Столиця запускає експрес-автобус до Борисполя, побудували його за рекордні строки - 9 місяців.
Також у випуску:
Європейська комісія надасть Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги.
СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві.
У Херсоні заслухали усіх свідків у справі вбитої активістки Катерини Гандзюк.
Джерело: 24 канал
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