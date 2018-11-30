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      Випуск новин за 19:00: Саміт G20. Новий експрес до Борисполя

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 19:00 – в Аргентині розпочався саміт Великої двадцятки, світові лідери обговорюють конфлікти у світі, торгівлю, та безпеку продовольства. Столиця запускає експрес-автобус до Борисполя, побудували його за рекордні строки - 9 місяців.

      Також у випуску: 

      Європейська комісія надасть Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

      СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві.

      У Херсоні заслухали усіх свідків у справі вбитої активістки Катерини Гандзюк.

      Теги: Випуск новин G20 Новини Борисполя Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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