Выпуск новостей за 19:00: "Серые кардиналы" Украины. Коррупционная составляющая ProZorro

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 19:00 – "серым кардиналом" Януковича был Юрий Иванющенко, у Порошенко эту роль, говорят, исполняет Игорь Кононенко. Еще не стоит забывать и о Медведчуке. Система тендеров ProZorro должна искоренить коррупцию в государственных закупках, но у нее есть слабое звено: покупать через систему закон обязывает лишь товары или услуги стоимостью от 200 тысяч.

Также в выпуске: Мирослав Продан, последний из руководителей Государственной фискальной службы, сбежал за границу – якобы для лечения. "Кто станет следующим президентом Украины?"– вопрос, который до весны 2019 будет волновать всех политически активных граждан страны. В идеальной стране первые лица государства и любые чиновники ограничены действующим законодательством, которому следуют и которому подчиняются.