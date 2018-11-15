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      Выпуск новостей за 19:00: "Серые кардиналы" Украины. Коррупционная составляющая ProZorro

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 19:00 – "серым кардиналом" Януковича был Юрий Иванющенко, у Порошенко эту роль, говорят, исполняет Игорь Кононенко. Еще не стоит забывать и о Медведчуке. Система тендеров ProZorro должна искоренить коррупцию в государственных закупках, но у нее есть слабое звено: покупать через систему закон обязывает лишь товары или услуги стоимостью от 200 тысяч.

      Также в выпуске:

      Мирослав Продан, последний из руководителей Государственной фискальной службы, сбежал за границу – якобы для лечения.

      "Кто станет следующим президентом Украины?"– вопрос, который до весны 2019 будет волновать всех политически активных граждан страны.

      В идеальной стране первые лица государства и любые чиновники ограничены действующим законодательством, которому следуют и которому подчиняются.

      Теги: Коррупция Игорь Кононенко Петр Порошенко Выпуск новостей ProZorro Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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