Випуск новин за 19:00: "Сірі кардинали" України. Корупційна складова ProZorro

У випуску новин за 15 листопада станом на 19:00 – "сірим кардиналом" Януковича був Юрій Іванющенко, у Порошенка цю роль, кажуть, виконує Ігор Кононенко. А ще ж не варто забувати і про Медведчука. Система тендерів ProZorro мала на меті викорінити корупцію у державних закупівлях, але містить вона і слабку ланку: купувати через систему закон зобов'язує лише товари чи послуги вартістю від 200 тисяч.

Також у випуску: Мирослав Продан, крайній із керівників Державної фіскальної служби, втік за кордон – начебто для лікування. "Хто стане наступним президентом України?" – питання, яке до весни 2019 буде хвилювати усіх політично активних громадян країни. У ідеальній країні перші особи держави, які і будь-які чиновники, обмежені чинним законодавством, якому слідують і якому підкоряються.