Выпуск новостей за 19:00: "Слив" Мари Йованович. Паспорт РФ на Донбассе
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 19:00 – посол США в Украине Мари Йованович раскритиковала украинскую власть, в ответ "неудобного" посла решили избавиться руками генпрокурора Юрия Луценко. Он обвинил Йованович в том, что она говорила ему, кого не преследовать. Оккупанты обещают выдать паспорта РФ жителям Донбасса.
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Два месяца осталось до того времени, как копы начнут штрафовать украинцев за катание на нерастаможенном автомобиле.
Источник: 24 канал
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