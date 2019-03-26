Выпуск новостей за 19:00: "Слив" Мари Йованович. Паспорт РФ на Донбассе

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 19:00 – посол США в Украине Мари Йованович раскритиковала украинскую власть, в ответ "неудобного" посла решили избавиться руками генпрокурора Юрия Луценко. Он обвинил Йованович в том, что она говорила ему, кого не преследовать. Оккупанты обещают выдать паспорта РФ жителям Донбасса.

Также в выпуске: Два месяца осталось до того времени, как копы начнут штрафовать украинцев за катание на нерастаможенном автомобиле.

Источник: 24 канал