Випуск новин за 19:00: "Злив" Марі Йованович. Паспорт РФ на Донбасі
У випуску новин за 26 березня станом на 19:00 – посол США в Україні Марі Йованович розкритикувала українську владу, у відповідь "незручного" посла вирішили позбутися руками генпрокурора Юрія Луценка. Він звинуватив Йованович у тому, що вона говорила йому, кого не переслідувати. Окупанти обіцяють видати паспорти РФ жителям Донбасу.
Також у випуску:
Два місяці лишилося до того часу, як копи почнуть штрафувати українців за катання на нерозмитненній автівці.
Джерело: 24 канал
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