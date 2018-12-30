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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      Выпуск новостей за 19:00: Стрельба в Ивано-Франковске. Выборы в Бангладеш

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 декабря, по состоянию на 19:00 – в центре Ивано-Франковска убили мужчину, которому было 60 лет. На месте происшествия правоохранители нашли три гильзы, вероятно, стреляли вплотную. В Бангладеш, где сегодня, 30 декабря, выбирали парламент состоялись массовые беспорядки. По меньшей мере 17 человек погибли, известно, что среди погибших есть один полицейский.

      Также в выпуске:

      В центре Львова авто на еврономерах влетело в автобусную остановку.

      Политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили письма от родных в СИЗО РФ.

      Кабмин еще на год продлил запрет на ввоз товаров из страны-агрессора.

      В Запорожье провели традиционный велопарад Дедов Морозов.

      Теги: Бангладеш Новости Ивано-Франковска Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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