Выпуск новостей за 19:00: Стрельба в Ивано-Франковске. Выборы в Бангладеш

В выпуске новостей за 30 декабря, по состоянию на 19:00 – в центре Ивано-Франковска убили мужчину, которому было 60 лет. На месте происшествия правоохранители нашли три гильзы, вероятно, стреляли вплотную. В Бангладеш, где сегодня, 30 декабря, выбирали парламент состоялись массовые беспорядки. По меньшей мере 17 человек погибли, известно, что среди погибших есть один полицейский.

Также в выпуске: В центре Львова авто на еврономерах влетело в автобусную остановку. Политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили письма от родных в СИЗО РФ. Кабмин еще на год продлил запрет на ввоз товаров из страны-агрессора. В Запорожье провели традиционный велопарад Дедов Морозов.