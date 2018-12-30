Випуск новин за 19:00: Стрілянина в Івано-Франківську. Вибори у Бангладеш

У випуску новин за 30 грудня станом на 19:00 – у центрі Івано-Франківська вбили чоловіка, якому було 60 років. На місці події правоохоронці знайшли три гільзи, ймовірно, стріляли впритул. У Бангладеш, де сьогодні, 30 грудня, обирали парламент відбулися масові сутички. Щонайменше 17 людей загинули, відомо, що серед жертв є один поліцейський.

Також у випуску: У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку. Політв'язні Олег Сенцов, Микола Карпюк і Ігор Кияшко отримали листи від рідних у СІЗО РФ. Кабмін ще на рік продовжив заборону на ввезення товарів з країни-агресора. У Запоріжжі провели традиційний велопарад Дідів Морозів.