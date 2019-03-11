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      Выпуск новостей за 19:00: Угроза Порошенко импичментом. Акция против Гладковских

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко стал уже четвертым украинским президентом, по которому Юлия Тимошенко не смогла осуществить свою угрозу о досрочном прекращении полномочий. Угрожала она импичментом также Кучме, Ющенко и Януковичу. Общественные организации "Нацкорпус" и "Нацдружина" сегодня в столице провели акцию протеста против семьи Гладковских.

      Также в выпуске:

      В ГПУ ищут тех, кто обнародовал информацию для BIHUS info.

      Новые рейтинги электоральных предпочтений украинцев.

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      Теги: Петр Порошенко Национальный корпус Национальная дружина Юрий Тимошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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