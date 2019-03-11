Выпуск новостей за 19:00: Угроза Порошенко импичментом. Акция против Гладковских
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко стал уже четвертым украинским президентом, по которому Юлия Тимошенко не смогла осуществить свою угрозу о досрочном прекращении полномочий. Угрожала она импичментом также Кучме, Ющенко и Януковичу. Общественные организации "Нацкорпус" и "Нацдружина" сегодня в столице провели акцию протеста против семьи Гладковских.
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Источник: 24 канал
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