Випуск новин за 19:00: Погроза Порошенку імпічментом. Акція проти Гладовських
У випуску новин за 11 березня станом на 19:00 – Петро Порошенко став вже четвертим українським президентом, щодо якого Юлія Тимошенко не змогла здійснити свою погрозу про дострокове припинення повноважень. Погрожувала вона імпічментом також Кучмі, Ющенку та Януковичу. Громадські організації "Нацкорпус" та "Нацдружина" сьогодні у столиці провели акцію протесту проти сім'ї Гладковських.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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