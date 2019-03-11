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      Випуск новин за 19:00: Погроза Порошенку імпічментом. Акція проти Гладовських

      Випуск новин 164 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 19:00 – Петро Порошенко став вже четвертим українським президентом, щодо якого Юлія Тимошенко не змогла здійснити свою погрозу про дострокове припинення повноважень. Погрожувала вона імпічментом також Кучмі, Ющенку та Януковичу. Громадські організації "Нацкорпус" та "Нацдружина" сьогодні у столиці провели акцію протесту проти сім'ї Гладковських.

      Також у випуску:

      У ГПУ шукають тих, хто оприлюднив інформацію для BIHUS info.

      Нові рейтинги електоральних вподобань українців.

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      Теги: Випуск новин Петро Порошенко Юрій Тимошенко Національний корпус Національна дружина
      Джерело: 24 канал
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