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Выпуск новостей за 19:00: Возгорание электрички. Смертельная попойка в Борисполе

Выпуск новостей 31 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 19:00 – На Закарпатье загорелась электричка с пассажирами, пострадавших нет. Шесть человек умерли после распития метилового спирта в Борисполе на Киевщине, еще один человек выжил.

Также в выпуске:

Николаевских школьников, которые отравились неизвестным веществом, готовят к выписке. Медики говорят, что опасность миновала и здоровью детей уже ничего не угрожает.

В Днепре трехлетний ребенок выпал из окна, пока мать убирала во дворе.

Российская Госдума приняла закон об ответе на санкции Запада.

Законопроект о санкциях в России внесли на рассмотрение после расширения списка ограничений от США.

Теги: Выпуск новостей Алкоголь Новости Борисполя Укрзализниця Новости Закарпатья
Источник: 24 канал
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