Выпуск новостей за 19:00: Возгорание электрички. Смертельная попойка в Борисполе
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 19:00 – На Закарпатье загорелась электричка с пассажирами, пострадавших нет. Шесть человек умерли после распития метилового спирта в Борисполе на Киевщине, еще один человек выжил.
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Источник: 24 канал
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