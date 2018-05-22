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Випуск новин за 19:00: Загоряння електрички. Смертельна пиятика у Борисполі

Випуск новин 72 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – На Закарпатті загорілась електричка із пасажирами, потерпілих немає. Шестеро людей померли після пиятики метиловим спиртом у Борисполі на Київщині, ще одна особа вижила.

Також у випуску:

Миколаївських школярів, які отруїлись невідомою речовиною, готують до виписки. Медики кажуть – небезпека минула і здоров'ю дітей уже нічого не загрожує.

У Дніпрі трирічна дитина випала з вікна, поки мати прибирала у дворі.

Російська Держдума ухвалила закон про відповідь на санкції заходу.

Законопроект про санкції в Росії внесли на розгляд після розширення списку обмежень від США.

Теги: Випуск новин Новини Закарпаття Укрзалізниця Новини Борисполя Алкоголь
Джерело: 24 канал
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