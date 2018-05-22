Випуск новин за 19:00: Загоряння електрички. Смертельна пиятика у Борисполі

У випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – На Закарпатті загорілась електричка із пасажирами, потерпілих немає. Шестеро людей померли після пиятики метиловим спиртом у Борисполі на Київщині, ще одна особа вижила.

Також у випуску: Миколаївських школярів, які отруїлись невідомою речовиною, готують до виписки. Медики кажуть – небезпека минула і здоров'ю дітей уже нічого не загрожує. У Дніпрі трирічна дитина випала з вікна, поки мати прибирала у дворі. Російська Держдума ухвалила закон про відповідь на санкції заходу. Законопроект про санкції в Росії внесли на розгляд після розширення списку обмежень від США.