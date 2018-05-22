Випуск новин за 19:00: Загоряння електрички. Смертельна пиятика у Борисполі
У випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – На Закарпатті загорілась електричка із пасажирами, потерпілих немає. Шестеро людей померли після пиятики метиловим спиртом у Борисполі на Київщині, ще одна особа вижила.
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Джерело: 24 канал
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