Выпуск новостей за 19:00: Встреча с Макроном. Закон о языке
В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко и Владимир Зеленский в Елисейском дворце встречались с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Депутаты уже 3 пленарные недели рассматривают правки к законопроекту "О государственном языке". Всего замечаний к нему написали более 2 тысяч.
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Источник: 24 канал
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