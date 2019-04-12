Выпуск новостей за 19:00: Встреча с Макроном. Закон о языке

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко и Владимир Зеленский в Елисейском дворце встречались с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Депутаты уже 3 пленарные недели рассматривают правки к законопроекту "О государственном языке". Всего замечаний к нему написали более 2 тысяч.

Также в выпуске: Президентская кампания 2019 года превратилась в сплошной "черный" пиар кандидатов. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала видеообращение к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, которые накануне устроили горячую перепалку в прямом эфире.

Источник: 24 канал