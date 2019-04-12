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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Выпуск новостей за 19:00: Встреча с Макроном. Закон о языке

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко и Владимир Зеленский в Елисейском дворце встречались с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Депутаты уже 3 пленарные недели рассматривают правки к законопроекту "О государственном языке". Всего замечаний к нему написали более 2 тысяч.

      Также в выпуске:

      Президентская кампания 2019 года превратилась в сплошной "черный" пиар кандидатов.

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала видеообращение к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, которые накануне устроили горячую перепалку в прямом эфире.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Законодательство Верховная Рада Эммануэль Макрон Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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