Випуск новин за 19:00: Зустріч з Макроном. Закон про мову

У випуску новин за 12 квітня станом на 19:00 – Петро Порошенко та Володимир Зеленський у Єлисейськму палаці зустрічалися із президентом Франції Еммануелем Макроном. Депутати вже 3 пленарні тижні розглядають правки до законопроекту "Про державну мову". Всього зауважень до нього написали понад 2 тисячі.

Також у випуску: Президентська кампанія 2019 року перетворилася на суцільний "чорний" піар кандидатів. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко записала відеозвернення до кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, які напередодні влаштували гарячу суперечку у прямому ефірі.

Джерело: 24 канал